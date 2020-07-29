شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يحدد سعر بيع «ألكانتارا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «بيلد الألمانية» إن نادي بايرن ميونخ حدد سعر بيع لاعب خط الوسط الإسباني، تياجو ألكانتارا، خاصة مع الأخبار التي تتردد عن قرب بيع اللاعب هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الألمانية أن العملاق البافاري حدد مبلغ ٣٠ مليون يورو للتخلي عن اللاعب، والموافقه لرحيله عن النادي ولكن «ألكانتارا» لم يتلقى أي عروض رسمية حتى الأن.

وأوضحت «بيلد» أن النادي الألماني يسعى لبيع تياجو و توليسو لاعبي خط الوسط، لتوفير النفقات والأموال لضم جناح أخر للفريق بعد ضم اللاعب ليروي اني قادماً من مانشستر سيتي.

من ناحية أخرى، قال موقع «جول» الشهير إن تياجو ألكانتارا رفض اقتراح الفريق البافاري بتمديد عقده، حيث أكد أن الاعب لا يرغب في التجديدد ويريد الرحيل عن النادي.