شكرا لقرائتكم خبر 4 يتنافسون على خلافة بوني في الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفاضل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، بين 4 لاعبين للزج بأحدهم كمهاجم بدلا عن الإيفواري المصاب ويلفريد بوني في مواجهة فريق أبها بعد 5 أيام ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيتصدى واحد من بين رومارينهو داسيلفا وفهد المولد وهارون كمارا وعبدالرحمن الغامدي، للقيام بمهمة الغائب بوني، علما أن أربعتهم لن يخرجوا عن قائمة كاريلي لمواجهة أبها نظير ما قدموه في التدريبات واللقاءات الودية الثلاثة التي خاضها الفريق خلال الأسابيع الماضية بمعسكره الذي عقد بأبها.

على الصعيد نفسه، بدأت إدارة النادي تحركاتها لتوفير مبالغ مالية لتخصيصها كمكافآت مالية فورية للاعبين حال تحقيق الفوز في أي من مباريات الجولات الثماني المتبقية في الدوري، وذلك لتحفيز اللاعبين لتحسين مركز الفريق في سلم الترتيب كأهم هدف إداري وفني خلال الأسابيع المقبلة.

من جهة أخرى تواصل لجنة الاستثمار والتسويق أعمالها لجذب المزيد من الشركات لرعاية الفريق الأول بعد التعاقد مع شركتي faw وtamim لتوفير سيولة مالية تفي باحتياجات اللاعبين والجهاز الفني من رواتب ومكافآت.