شكرا لقرائتكم خبر 4 يتنافسون على خلافة بوني في الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيتصدى واحد من بين رومارينهو داسيلفا وفهد المولد وهارون كمارا وعبدالرحمن الغامدي، للقيام بمهمة الغائب بوني، علما أن أربعتهم لن يخرجوا عن قائمة كاريلي لمواجهة أبها نظير ما قدموه في التدريبات واللقاءات الودية الثلاثة التي خاضها الفريق خلال الأسابيع الماضية بمعسكره الذي عقد بأبها.
على الصعيد نفسه، بدأت إدارة النادي تحركاتها لتوفير مبالغ مالية لتخصيصها كمكافآت مالية فورية للاعبين حال تحقيق الفوز في أي من مباريات الجولات الثماني المتبقية في الدوري، وذلك لتحفيز اللاعبين لتحسين مركز الفريق في سلم الترتيب كأهم هدف إداري وفني خلال الأسابيع المقبلة.
من جهة أخرى تواصل لجنة الاستثمار والتسويق أعمالها لجذب المزيد من الشركات لرعاية الفريق الأول بعد التعاقد مع شركتي faw وtamim لتوفير سيولة مالية تفي باحتياجات اللاعبين والجهاز الفني من رواتب ومكافآت.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 يتنافسون على خلافة
بوني في الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.