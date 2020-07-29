الهلال والنصر يلاحقان القحطاني والطريس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت أندية العاصمة الثلاثة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهي: النصر والهلال والشباب، عروضا رسمية وشفهية للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الشاب عبدالمحسن القحطاني.

وأكدت مصادر لـ»مكة» أن النصر والشباب تقدما بعرضين رسميين لنادي القادسية، فيما لم يحمل عرض الهلال صفة الرسمية، حيث جاء شفاهة.

وأوضحت المصادر أن العرض النصراوي هو الأعلى من بين العروض الأخرى، في إشارة إلى اقترابه أكثر من خطف القحطاني خلال تعاقدات الفترة الصيفية المقبلة.

على صعيد آخر، وجهت إدارة نادي الهلال تركيزها على جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، فواز الطريس على أن تعمل على شراء عقده، وذلك تدعيما لاحتياجات الفريق في الطرف الأيسر ليكون بديلا ناجحا للاعب الدولي سالم الدوسري حال غيابه.

وسعت إدارة نادي الاتفاق جاهدة لتمديد عقد الطريس الذي سيدخل الفترة الحرة من عقده في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن مطالب والد اللاعب مقابل تجديد عقد نجله كانت عالية جدا حسب وصف المفاوض الاتفاقي، وحالت دون تمديد العقد، مما أدى إلى توقف المفاوضات، خاصة في ظل تمسك الإدارة الاتفاقية بعدم رفع قيمة العرض الذي طرحته أمام اللاعب ووالده، أسوة بزملائه اللاعبين بالفريق.