فيتوريا لا يرغب في استقطاب فيدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا إلى الإدارة عدم رغبته في ضم المدافع الكرواتي الدولي دوماغوي فيدا، مفضلا عودة البرازيلي مايكون بيريرا إلى صفوف الفريق وتسوية الخلافات المالية مع ناديه التركي جالطة سراي.

يأتي ذلك على الرغم من سعي أندية ليون الفرنسي ووست بروميتش الإنجليزي وقبلهما روما الإيطالي لضم فيدا من بشكتاش التركي.

على صعيد ثان، أنهى فريق النصر معسكره الإعدادي داخل النادي، وشهد اليوم الأخير اجتماع المدير الفني، البرتغالي روي فيتوريا باللاعبين لشكرهم على الجهد الذي بذلوه في المعسكر وأثناء المباريات الودية، مؤكدا ثقته التامة بأن نجاح البرنامج الإعدادي في المعسكر سيأتي بثماره خلال ديربي العاصمة في الخامس من أغسطس المقبل.

كما أبدى فيتوريا ارتياحه لعودة المدافع عبدالله مادو إلى التدريبات الجماعية، مشيدا في الوقت نفسه، بما قدمه الثلاثي عمر هوساوي وعبدالإله العمري وعبدالعزيز الجبرين في خط الدفاع خلال المباريات الودية أمام الفتح والرائد والدور البارز الذي لعبه أحمد موسى بجانب عبدالرزاق حمدالله في الشق الهجومي من خلال تطبيق التكتيك الجديد الذي انتهجه في هذه المباريات.