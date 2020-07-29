فيتوريا لا يرغب في استقطاب فيدا

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يأتي ذلك على الرغم من سعي أندية ليون الفرنسي ووست بروميتش الإنجليزي وقبلهما روما الإيطالي لضم فيدا من بشكتاش التركي.
على صعيد ثان، أنهى فريق النصر معسكره الإعدادي داخل النادي، وشهد اليوم الأخير اجتماع المدير الفني، البرتغالي روي فيتوريا باللاعبين لشكرهم على الجهد الذي بذلوه في المعسكر وأثناء المباريات الودية، مؤكدا ثقته التامة بأن نجاح البرنامج الإعدادي في المعسكر سيأتي بثماره خلال ديربي العاصمة في الخامس من أغسطس المقبل.
كما أبدى فيتوريا ارتياحه لعودة المدافع عبدالله مادو إلى التدريبات الجماعية، مشيدا في الوقت نفسه، بما قدمه الثلاثي عمر هوساوي وعبدالإله العمري وعبدالعزيز الجبرين في خط الدفاع خلال المباريات الودية أمام الفتح والرائد والدور البارز الذي لعبه أحمد موسى بجانب عبدالرزاق حمدالله في الشق الهجومي من خلال تطبيق التكتيك الجديد الذي انتهجه في هذه المباريات.
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