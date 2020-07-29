عودة فيلانويفا للدوري التشيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - A A اتفق التشيلي كارلوس فيلانويفا (34 سنة) مع نادي باليستينو التشيلي على توقيع عقد احترافي لمدة سنة قابلة للتمديد، على أن يرحل اللاعب إلى بلاده بعد أن ينهي مشواره الاحترافي في الملاعب السعودية مع نادي الفيحاء بنهاية الموسم الحالي. وقرر فيلانويفا مغادرة السعودية على الرغم من العروض التي انهالت عليه من أندية خليجية، حيث أعاد اللاعب قراره إلى ظروفه الأسرية التي تفرض عليه الرجوع إلى وطنه. وكان فيلانويفا انتقل إلى الفيحاء بداية الموسم الحالي قادما إليه من الاتحاد الذي لعب له في الفترة من 2016 وحتى بداية 2020. التشيلي كارلوس فيلانويفا نادي باليستينو التشيلي الملاعب السعودية نادي الفيحاء فيلانويفا أندية خليجية

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