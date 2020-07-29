إضافة بند للأزمات في عقود اللاعبين الجدد

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وقال المدير الإداري لفيردر بريمن فرانك بومان في تصريحات نشرتها صحيفة «فيسر كورير» أمس، إن الإدارة القانونية بالنادي تعمل على قضية إضافة البند الذي يقضي بتقليص نسبة 20% من رواتب اللاعبين لفترة زمنية محددة في حالة الأزمات.
وأضاف «هناك جهود لإضافة مثل هذا البند من أجل تخفيف المخاطر المالية في حالة وقوع حدث غير متوقع، وأفترض أننا سندرج هذا البند في عقود جميع اللاعبين».
واستفاد بريمن من قرض حكومي عقب أزمة كورونا، وقد جرى تقليص عدد ساعات العمل لبعض الموظفين في النادي، كما تنازل اللاعبون عن نسبة من رواتبهم، لم يجر الكشف عنها.
وقال بومان إنه يتوقع صدور توصية من رابطة الدوري الألماني، لأن الأمر يتعلق بالجوانب المالية بين الأندية واللاعبين.
ولدى سؤاله عما يمكن أن يحدث في حالة رغبة بريمن في ضم لاعب معين، في حين أن اللاعب ليس مستعدا لتوقيع عقد يتضمن هذا البند، قال بومان إنه ستكون هناك بعض المرونة فيما يتعلق بنسبة الخصم من الرواتب.
وأضاف «سيجري تقليص راتب لاعب بنسبة 10%، بينما يجري تقليص راتب لاعب آخر بنسبة 20%».
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