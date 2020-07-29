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شباب بلوزداد بطلا لموسم كورونا

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- بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إعلان فريق شباب بلوزداد بطلا لدوري المحترفين الذي جرى تعليق منافساته منذ منتصف مارس الماضي بسبب . واعتمد اتحاد الكرة اعتمد خلال اجتماعه أمس الخيار الأخير من 3 اقتراحات عرضها على أعضاء جمعيته العمومية،

وينص الخيار الثالث الذي حصل على التزكية على اعتماد الترتيب الذي كان عليه الجدول عند توقف المنافسات، وإعلان الأبطال في كل مسابقات الدوري وإقرار الصعود وإلغاء الهبوط.

وعند تعليق الدوري كان شباب بلوزداد يحتل المركز الأول برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط أمام وفاق سطيف ومولودية الجزائر، وذلك قبل 8 جولات من ختام الموسم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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