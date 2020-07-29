شباب بلوزداد بطلا لموسم كورونا

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وينص الخيار الثالث الذي حصل على التزكية على اعتماد الترتيب الذي كان عليه الجدول عند توقف المنافسات، وإعلان الأبطال في كل مسابقات الدوري وإقرار الصعود وإلغاء الهبوط.
وعند تعليق الدوري كان شباب بلوزداد يحتل المركز الأول برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط أمام وفاق سطيف ومولودية الجزائر، وذلك قبل 8 جولات من ختام الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر شباب بلوزداد بطلا
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