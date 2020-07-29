شكرا لقرائتكم خبر شباب بلوزداد بطلا لموسم كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إعلان فريق شباب بلوزداد بطلا لدوري المحترفين الذي جرى تعليق منافساته منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد . واعتمد اتحاد الكرة اعتمد خلال اجتماعه أمس الخيار الأخير من 3 اقتراحات عرضها على أعضاء جمعيته العمومية،

وينص الخيار الثالث الذي حصل على التزكية على اعتماد الترتيب الذي كان عليه الجدول عند توقف المنافسات، وإعلان الأبطال في كل مسابقات الدوري وإقرار الصعود وإلغاء الهبوط.

وعند تعليق الدوري كان شباب بلوزداد يحتل المركز الأول برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط أمام وفاق سطيف ومولودية الجزائر، وذلك قبل 8 جولات من ختام الموسم.