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29 أغسطس درع الاتحاد الإنجليزي

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس أن مباراة درع الاتحاد الإنجليزي ستقام على ملعب ويمبلي في 29 أغسطس المقبل.

وستشهد المباراة لقاء المتوج بلقب الدوري الممتاز، مع الفائز بلقب كأس الاتحاد، التي تشهد مباراتها النهائية لقاء أرسنال مع السبت المقبل.

وتعد مباراة درع الاتحاد الإنجليزي بمثابة افتتاح للموسم الجديد، علما بأن منافسات الممتاز ستنطلق بعد موعدها بأسبوعين، حيث تنطلق في 12 سبتمبر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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