29 أغسطس درع الاتحاد الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس أن مباراة درع الاتحاد الإنجليزي ستقام على ملعب ويمبلي في 29 أغسطس المقبل.

وستشهد المباراة لقاء ليفربول المتوج بلقب الدوري الممتاز، مع الفائز بلقب كأس الاتحاد، التي تشهد مباراتها النهائية لقاء أرسنال مع تشيلسي السبت المقبل.

وتعد مباراة درع الاتحاد الإنجليزي بمثابة افتتاح للموسم الجديد، علما بأن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ستنطلق بعد موعدها بأسبوعين، حيث تنطلق في 12 سبتمبر.