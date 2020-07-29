اكتمال تهيئة الحكام لاستئناف الموسم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم دورتها التدريبية للحكام، استعدادا لاستئناف الموسم الرياضي، تحت إشراف رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو ومدير دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو وبمشاركة 56 حكما وحكما مساعدا. واشتملت الدورة التي أقيمت في الرياض واستمرت 9 أيام على محاضرات نظرية وتمارين لياقية وتدريب عملي ونظري، مع برنامج محاكاة لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، كما أجريت عدة اختبارات في قانون كرة القدم وحالات الفيديو والتسلل، فيما شرحت التعديلات والتوضيحات التي طرأت على قانون كرة القدم، بجانب إلقاء الدكتور جمال البشري محاضرة عن آلية العمل والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مؤكدا على المتابعة الشاملة للحكام خلال فترة إقامة المنافسات.

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