شكرا لقرائتكم خبر عودة مشروطة لجمهور ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدت الحكومة الألمانية عدم الممانعة من حيث المبدأ لعودة محدودة ومشروطة لجمهور كرة القدم إلى الاستادات.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، المسؤولة عن الرياضة، في برلين أمس إنه إذا كانت الخطط الخاصة بشروط الحماية من كورونا صالحة للتنفيذ، فلن يكون هناك مانع للحضور الجماهيري.

وأضاف أنه طالما أمكن التأكد من أن الحضور في الاستادات لن يتسبب في سلاسل عدوى، فإن هناك فرصا جيدة لإتاحة حضور الجماهير في مباريات كرة القدم.

وكانت رابطة الدوري الألماني طرحت خطة لسماح جزئي بحضور الجماهير في مباريات الموسم المقبل في الدرجتين الأولى والثانية، وتنص هذه الخطة على عدم حضور جماهير من خارج المدينة المقام فيها المباراة حتى نهاية العام وحظر أماكن الوقوف وتناول الكحول في الاستادات حتى نهاية 31 أكتوبر المقبل.

وأكدت وزارة الداخلية أن خطة الرابطة راعت جوانب مهمة في حماية الصحة، ونوهت إلى أن من المهم أيضا تقليل عدد الجماهير من أجل الحفاظ على مسافة التباعد البالغة 5ر1 م، وكذلك التخلي عن أماكن الوقوف ووجود خطط للدخول والخروج.