عودة مشروطة لجمهور ألمانيا

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وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، المسؤولة عن الرياضة، في برلين أمس إنه إذا كانت الخطط الخاصة بشروط الحماية من كورونا صالحة للتنفيذ، فلن يكون هناك مانع للحضور الجماهيري.
وأضاف أنه طالما أمكن التأكد من أن الحضور في الاستادات لن يتسبب في سلاسل عدوى، فإن هناك فرصا جيدة لإتاحة حضور الجماهير في مباريات كرة القدم.
وكانت رابطة الدوري الألماني طرحت خطة لسماح جزئي بحضور الجماهير في مباريات الموسم المقبل في الدرجتين الأولى والثانية، وتنص هذه الخطة على عدم حضور جماهير من خارج المدينة المقام فيها المباراة حتى نهاية العام وحظر أماكن الوقوف وتناول الكحول في الاستادات حتى نهاية 31 أكتوبر المقبل.
وأكدت وزارة الداخلية أن خطة الرابطة راعت جوانب مهمة في حماية الصحة، ونوهت إلى أن من المهم أيضا تقليل عدد الجماهير من أجل الحفاظ على مسافة التباعد البالغة 5ر1 م، وكذلك التخلي عن أماكن الوقوف ووجود خطط للدخول والخروج.
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