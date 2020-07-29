شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يمنح لاعبو الاتحاد السكندري 48 ساعة إجازة فى العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى اللاعبين راحة سلبية 48 ساعة بداية من غد الخميس والجمعة على أن يعود اللاعبين للتدريبات السبت المقبل فى السادسة مساء وذلك بمناسبة عيد الأضحى .

وعقب انتهاء التدريب الصباحى اليوم اجتمع طلعت يوسف بالجهاز الطبى وطالبهم بضرورة متابعة المصابين سواء فى المباريات الودية أو الحالات الجديدة التى ظهرت بكورونا موخرا وكانت حالة من القلق قد سادت الجميع خاصة بعد اعلان إصابة أحد أفراد الجهاز الادارى والذى يعتبر دينامو الفريق ومتصل بالجميع سوء الجهاز الفنى او الطبى او الجهاز الادارى والعاملين وكذلك جميع اللاعبين حتى أخر لحظة وقبل اعلان نتيجة المسحة السادسة بدقائق .

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وأوصى طلعت يوسف بضرورة إجراء مسحة إضافية عقب أجازة العيد للاطمئنان على صحه وسلامه الجميع .

وكان المدير الفنى قد ابلغ حماده صدقى بإلغاء الودية الثانية التى كان مقرر لها 6 اغسطس المقبل نظرا لبدء اولى مباريات الدورى امام الزمالك والمقرر لها 10 اغسطس التاسعه مساء ببرج العرب ويخشى طلعت من ارهاق او اصابه اى لاعب خاصه ان هناك غيابات بالجمله فى صفوف الفريق قبل لقاء الزمالك الهام .