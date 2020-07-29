شكرا لقرائتكم تشكيل بيراميدز أمام المصرى في المباراة الثانية.. تراورى والسعيد بالهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتى تشاتشيتش، عن تشكيل فريق أمام المصرى في المباراة الثانية التي ستقام بينهما بعد الفوز بهدف نظيف في المباراة الأولى، استعدادا لعودة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: المهدى سليمان، على جبر ، محمد حمدى، أحمد أيمن، رجب بكار، نبيل دونجا، محمود حمادة، إبراهيم حسن، عبد الله السعيد، إبراهيم عادل،إيريك تراورى.

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وحقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على نظيره المصري بهدف دون رد، في المباراة الودية الأولى التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب برج العرب الفرعي، وذلك فى ختام معسكر برج العرب المقام حاليًا.

سجل هدف بيراميدز والمباراة الوحيد اللاعب دودو الجباس في الدقيقة 20 من ضربة جزاء، واتلى شهدت حصول محمد فتحي لاعب وسط بيراميدز على بطاقة حمراء في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.