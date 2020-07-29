شكرا لقرائتكم تظلمات الجبلاية: الأهلى لم يتظلم لتخفيف عقوبة كهربا مجددا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن عقوبة ايقاف محمود كهربا لاعب الأهلى لنهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك، كانت وفقا للائحة لجنة الإنضباط برئاسة المستشار سيد البندارى وهى عقوبة سليمة من الناحية القانونية، وليس معنى أنه تم تخفيفها بمعرفة لجنة التظلمات أنها ليس قانونية أو تخالف اللوائح.
وقال الشوربجى لـ"الخليج 365"، إن سبب تخفيف عقوبة كهربا وكذلك إمام عاشور لاعب الزمالك من الايقاف لنهاية الموسم إلى الايقاف 10 مباريات فقط سببه غموض مصير الموسم الحالى بعد جائحة كورونا، لأنه فى حالة الغاء الدورى سيتم اسقاط العقوبة واعتبارها كأن لم تكن، أما بعد تخفيفها أصبحت تابعة للاعب فى أى وقت سواء تم الغاء الموسم الحالى أم لا.
تابع أنه يحق للأهلى واللاعب تقديم التماس جديد لتخفيف عقوبة كهربا مجددا، ولكن هذا لم يحدث حتى الأن، كما أن الأمر متعلق بتقديم دلائل جديدة للجنة كى يتم تخفيف العقوبة مجددا والا سيتم رفض الالتماس.
ويبحث مسئولو النادي الأهلي عن أدلة تبرئة جديدة تمهيدًا لإرسال التماس للجنة التظلمات باتحاد الكرة لطلب تخفيف عقوبة محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الفريق، والذي تعرض للإيقاف لمدة 10 مباريات مر منهم مباراتين فقط، على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والذي أقيم في الإمارات مؤخرًا وحسمه الفريق الأبيض لصالحه بضربات الترجيح.
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