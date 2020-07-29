شكرا لقرائتكم المصرى يتقدم على بيراميدز بهدف أحمد ياسر فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح نادى المصرى فى إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف نظيف على بيراميدز، فى المباراة المقامة حاليا بينهما فى برج العرب، استعدادا لعودة الدورى الممتاز.

وأحرز أحمد ياسر هدف المباراة الوحيد حتى الآن فى الدقيقة 25، مستغلا خطأ نبيل دونجا، ليسدد كرة قوية على يمين المهدى سليمان لتخترق الشباك.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: المهدى سليمان، على جبر ، محمد حمدى، أحمد أيمن، رجب بكار، نبيل دونجا، محمود حمادة، إبراهيم حسن، عبد الله السعيد، إبراهيم عادل،إيريك تراورى.

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وحقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على نظيره المصري بهدف دون رد، في المباراة الودية الأولى التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب برج العرب الفرعي، وذلك فى ختام معسكر برج العرب المقام حاليًا.

سجل هدف بيراميدز والمباراة الوحيد اللاعب دودو الجباس في الدقيقة 20 من ضربة جزاء، واتلى شهدت حصول محمد فتحي لاعب وسط بيراميدز على بطاقة حمراء في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.