شكرا لقرائتكم طلائع الجيش بـ10 لاعبين يتعادل مع الزمالك وديا والـ"var" ينقذ الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل طلائع الجيش بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه محمد أشرف "روقا" مع الزمالك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري التي كانت متوقفة خلال الفترة الماضية بسبب كورونا.

افتتح التسجيل لطلائع الجيش كريم طارق في الدقيقة 6 ثم سجل هدف التعادل للزمالك أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 7 من عمر المباراة بينما ألغى الحكم ركلة جزاء للفريق الأبيض بعد رجوعه لتقنية الـ"var" .

Advertisements

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر من منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل، إلى جانب لقاء الاتحاد السكندرى الذى سيقام يوم 10 من الشهر ذاته، على استاد برج العرب، وذلك بعدما تقرر استكمال منافسات الدورى الممتاز ، فيما يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.