شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يتعادل مع المقاصة وديا بهدف لكل فريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مع مصر المقاصة بهدف لكل منهما ، فى إطار المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم ، ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف مسابقة الدورى المحلى، تقدم المقاصة عن طريق صلاح أمين من ركلة جزاء قبل أن يتعادل محمد هاشم من رأسية للدراويش.

بدأ الإسماعيلي بتشكيل ضم:

حراسة المرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. أسامة إبراهيم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أحمد أيمن

خط الوسط .. بيكيتى سيلفا – عماد حمدى – محمد صادق – أحمد مدبولى – مدحت فقوسة

خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم

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قبل أن يشارك من مقاعد البدلاء كل من محمد مجدى الجمل – عمر الوحش – محمود البدرى – محمد كماتشو – محمد بيومى – محمد الشامى.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك فى أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التى أقرتها إدارة المسابقات.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى نظيره المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20

كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.