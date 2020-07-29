شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي: إصابة ياسر إبراهيم بجزع بمفصل الكاحل ويعود بعد 3 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأشعة التي خضع لها ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، اليوم، كشفت عن إصابته بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل، وأكد الدكتور أن اللاعب يحتاج إلى ثلاثة أسابيع للعودة مجددًا إلى تدريبات الفريق الجماعية، وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة في مباراة الجونة الودية مساء أمس، وغادر الملعب على أثرها.

واستأنف الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ثاني تجارب الأهلي الودية.

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ويناقش السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون خوض مباراة ودية جديدة من عدمه استعدادا لعودة الدوري بمواجهة انبي يوم 9 أغسطس المقبل ، ويبحث المدير الفني مع مساعديه مدى جدوى خوض ودية ثالثة بعدما خاض مباراتين وديتين أمام سموحة والجونة، ولم يحسم فايلر الملف بشكل نهائى رغم وجود اتجاه قوي لعدم خوض مباريات جديدة فى الفترة المتبقية قبل استئناف الدوري ، مع الاكتفاء بخوض خوض تراى ماتش داخلي مثلما فعل من قبل مرتين ولكن يبقى الملف مطروحا للمناقشة لحسمه خلال الساعات المقبلة وسط وجود كافة الاحتمالات فى هذا الصدد.

وحقق الأهلي عدة مكاسب من وراء وديتي سموحة اللتين خاضهما يوم الجمعة الماضي ثم أمس الثلاثاء، باستاد التتش استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً ، وفاز الأهلي على سموحة برباعية نظيفة ثم فاز على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين ليخرج المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعدة مكاسب فنية قبل عودة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقفها عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ويستهل الأهلي المسابقة