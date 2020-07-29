شكرا لقرائتكم الجباس: هدف بيراميدز الفوز بالمباريات الأربعة في أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أوضح الجباس صاحب هدف فوز بيراميدز على المصري في وديته بملعب برج العرب الفرعي، أن الفريق كان يحافظ على لياقته بتوجيهات المعد البدني والجهاز الفني، وهو نفسه استغل فترة تواجده في بلجيكا أثناء العزل وتوقف الدوري وخاض تدريبات فردية ورفع من لياقته البدنية وهو ما ساعده على العودة سريعا مع وديات بيراميدز.

أضاف المهاجم بأن المباريات الودية لبيراميدز جميعها كانت قوية والفريق أظهر صورة رائعة وارتفعت اللياقة البدنية بشكل واضح ومع استمرار الإعداد وأول لقاء رسمي في الدوري أمام طنطا يوم ١٠ أغسطس ستصل لياقة اللاعبين لأعلى درجة، موضحا أن الفريق أمامه ٤ مباريات في أغسطس ٣ منها بملعب الدفاع، بجانب لقاء سموحة بالإسكندرية الهدف الوحيد منها هو الفوز بها جميعا وحصد ١٢ نقطة خلال شهر واحد تضع الفريق في مكانه الطبيعي بجدول ترتيب الدوري، كاشفا عن أن هدفي بيراميدز الأساسيين هما محاولة المنافسة على لقب الدوري أو إنهاء البطولة في الوصافة على أقل تقدير، بجانب التتويج بلقب كأس الكونفدرالية.

Advertisements

الجباس شدد على أن ميزة بيراميدز الأساسية تتمثل في امتلاك الفريق لمجموعة رائعة من النجوم الكبار في مختلف المراكز ومع ضغط المباريات في الدوري وكأس الكونفدرالية بإمكان النادي استغلال ميزته بجودة الأساسي والبديل والدفع بكل العناصر التي ظهرت جاهزيتها في الوديات الأخيرة ولديها حماس لاستئناف المسابقة المحلية والمنافسة الأفريقية مجددا.

وحول لعب المواجهات النهائية بكأس الكونفدرالية في المغرب، أوضح الجباس رغم أن خوض لقاء وحيد بنصف النهائي أمام حوريا كوناكري يعتبر مغامرة، إلا أنها أفضل من السفر لأفريقيا والتعرض للإجهاد ولعب مباراتين ذهابا وعودة، طالما أن النهائي مقرر له المغرب، كما أن لعب النهائي بالرباط أمام فريق مغربي لن يكون أزمة مطلقا لأن بيراميدز يبحث عن البطولة وقادر على مواجهة أي فريق وتحت أي ظرف ومن الجيد لعب النهائي بملعب جيد مثل مولاي عبد الله وفي ظروف مناسبة وبيراميدز يمتلك الخبرات لهذه المواجهات بدليل أنه لم يخسر خارج ملعبه طوال البطولة وأمام جماهير المنافسين، وبمقدوره تكرار الأمر بالنهائي والفوز في المغرب والعودة بلقب الكونفدرالية الغالي.