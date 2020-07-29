- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الأندية بإلغاء مسابقات الناشئين والبراعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أخطر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أندية الدوري رسمياً، بإلغاء بطولات الشباب والناشئين للموسم الحالي.. وقال اتحاد الكرة في خطابه للأندية: "نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا وحفاظا على حياة أبناءنا الشباب والناشئين، فقط تقرر إلغاء بطولات الشباب والناشئين وكذلك مسابقات القطاعات والبراعم والأفرع للموسم الرياضي 2019/2020".
كان اتحاد الكرة قرر عودة بطولة دوري مواليد 99 بناء على طلب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي.
وعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا منذ عدة أسابيع للإعلان عن تفاصيل بطولات الشباب والناشئين الموسم المقبل.
فى شأن مختلف، أكد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أنه لا يجوز إلزام أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك السابق وبيراميدز الحالى، برد مقدم العقد الذى حصل عليه من الزمالك وقيمته 8 ملايين جنيه بجانب الفوائد على هذا المبلغ بعدما حصل عليه منذ عامين تقريبًا، وقال الشوربجى لـ"الخليج 365" إن قرار شئون اللاعبين ألزم اللاعب برد المبلغ وفى حالة تظلم اللاعب فسيتم اعتماد نفس العقوبة أو تخفيفها ولكن لا يمكن زيادتها والزامه برد المبلغ بالإضافة إلى الفوائد.
وكان أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك قال فى تصريحات له أنه سيطالب اتحاد الكرة بإلزام الحارس برد المبلغ بجانب الفوائد.
من ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك أن المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق الأبيض، خارج حسابات الرحيل عن قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، حيث يعد اللاعب من الركائز التى يعتمد عليها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، وترفض الإدارة البيضاء المساس بالقوام الأساسى للفريق الأبيض فى الموسم المقبل.
كما يفضل المغربى محمد أوناجم، الاستمرار داخل قلعة ميت عقبة في الموسم الجديد عن مناقشة العروض التي وصلت إليه في الفترة الماضية سواء من الأندية المغربية أو السعودية، بعد التقارير المختلفة حول اهتمام عدد كبير من أندية المغرب بالحصول على خدماته في حالة الرحيل عن الزمالك إلا أن اللاعب أوضح أنه يشعر بالراحة داخل قلعة ميت عقبة.
وأشار أوناجم إلى أنه يمتلك علاقة محترمة مع إدارة النادى، خاصة في ظل المعاملة الطيبة التي يلقاها من جانب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الذى قال عنه: "هو من أطيب الناس ودائم الإشادة بي وبأشرف بن شرقى زميلى بالفريق ويعاملنا كلاعبين كبار، ولديه غيرة على الفريق لأنه لا يحب الخسارة"، مشددًا على رغبته فى البقاء داخل الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الأندية بإلغاء مسابقات الناشئين والبراعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.