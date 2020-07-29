شكرا لقرائتكم غوندوغان: يمكننا تجاوز أزمة غياب أغويرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى الألماني إلكاي غوندوغان لاعب وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، ثقته في قدرة فريقه على تجاوز أزمة غياب مهاجمه الأرجنتيني المصاب سيرخيو أغويرو عن مواجهة ريال مدريد الإسباني في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وقال غوندوغان في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، يوم الأربعاء: بالتأكيد أمر مخيب للآمال ألا يتواجد سيرخيو معنا.
وأضاف: نتمنى له الشفاء السريع وأن يكون معنا في أقرب وقت ممكن، لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا.
وتابع غوندوغان : "لينا أن نتعامل مع الإصابات، مثلما فعلنا هذا الموسم في غياب أيمريك لابورت، يجب علينا أن نفعل نفس الشيء في موقف أغويرو، أنا متأكد أنه يمكننا فعل ذلك.
واختتم اللاعب الألماني تصريحاته قائلا: أنا متأكد أننا سنتمكن من التعامل مع الأمر، لكننا بالطبع سنفتقده.
ويواجه مانشستر سيتي ضيفه ريال مدريد في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في السابع من آب / أغسطس المقبل، حيث فاز الفريق الإنجليزي ذهابا في العاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة 2 / 1 .
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