طبيب الأهلي: ياسر إبراهيم يغيب عن الملاعب 3 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:



كشف النادي الأهلي بشكل رسمي تفاصيل إصابة مدافع الفريق ياسر إبراهيم، وأعلن عن غياب اللاعب لمدة 3 أسابيع عن الملاعب.

وكان ياسر إبراهيم قد غادر مباراة الأهلي والجونة الودية التي انتهت بفوز الأهلي 5-2 مصاباً.

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وقال طبيب الأهلي خالد محمود في تصريحات للموقع الرسمي، إن الأشعة التي خضع لها ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، اليوم، كشفت عن إصابته بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل.

وأكد طبيب الأهلي أن ياسر إبراهيم يحتاج 3 أسابيع من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي، ومن المقرر أن يفتتح مشواره يوم 9 أغسطس أمام إنبي في لقاء مؤجل من الجولة الـ15.