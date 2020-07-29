فيفا يوضح لمصراوي.. موقف شكاوي الزمالك وكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الشكاوى بين نادي الزمالك ولاعبه السابق محمود عبدالمنعم "كهربا" سوف تصل إلى غرفة فض المنازعات لإصدار قرار قريبًا.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم على استفسار "الخليج 365" بشأن القضية: "القضية مازالت قيد النظر، ويتوجب أن تقدَّم إلى غرفة فض المنازعات في فيفا من أجل اتخاذ قرار خلال وقت قريب."

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وتقدم الزمالك بشكوى ضد محمود عبدالمنعم "كهربا" بدعوى فسخ اللاعب لعقده من طرف واحد، وفي المقابل أوضح محامي اللاعب وجود شكاوى مقدمة من جانبهم ضد مسئولين في النادي أيضًا.

وأوضح المتحدث باسم فيفا في وقت سابق لـ"الخليج 365" أن الزمالك لم يتقدم بشكواه ضد كهربا إلا في ديسمبر الماضي بالرغم من رحيله عن الفريق في شهر يونيو، وهو ما أدى لتأخر مناقشة القضية.

ورحل كهربا عن الزمالك في يونيو 2019، قبل أن ينضم لفريق ديسبورتيفو دي أفيس في صيف العام ذاته، وبعد ذلك انتقل للأهلي بعد دفع الشرط الجزائي في ديسمبر 2020.