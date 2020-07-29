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بيراميدز راحة ٤٨ ساعة في عيد الأضحى بعد مباراتي المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

منح المدير الفني الكرواتي لفريق بيراميدز، أنتي تشاتشيتش، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة خلال عيد الأضحى المبارك بعد الانتهاء من معسكر الإسكندرية.

ويختتم فريق بيراميدز معسكره بمدينة برج العرب ظهر الخميس، بعدما خاض ٣ مباربات ودية، واحدة أمام الزمالك، ومباراتين أمام النادي المصري مقرر لهما مساء اليوم الأربعاء.

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ويحصل الفريق على راحة سلبية خلال يومي الجمعة والسبت أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك على أن يستأنف الفريف تدريباته مجدداً بداية من يوم الأحد المقبل بملعب الدفاع الجوي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره طنطا في الجولة ١٩ للدوري والمحدد لها يوم ١٠ أغسطس المقبل.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بينما يحتل طنطا المركز الـ 15 برصيد 16 نقطة.

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