قناة الزمالك: كاف أرسل لنا موعد مباراتي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن طارق يحيى الإعلامي بقناة الزمالك، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أرسل خطابًا رسميًا لناديه، بشأن مواعيد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف يحيى عبر شاشة "الزمالك" مساء اليوم الأربعاء، أن مباراتي نصف نهائي البطولة ستقامان في المغرب يومي 25 و26 سبتمبر المقبل.

في المقابل، ستقام مباراتي الإياب في مصر خلال يومي الثاني والثالث من أكتوبر المقبل.

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وكشف، أن الرجاء والوداد هما أصحاب القرار في تحديد موعد مباراتي الذهاب، كما سيتم تنفيذ هذا الأسلوب في مباراتي الإياب أي سيحدد الأهلي والزمالك موعد مباراتي الإياب.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بمنافسه الرجاء البيضاوي، بينما يلعب الأهلي ضد الوداد البيضاوي، حيث ستقام مباراتي الذهاب في المغرب، على أن تقام موقعتي الإياب في القاهرة.

الاتحاد الأفريقي أعلن في وقت سابق عن إقامة لقاء الدور النهائي من مباراة واحدة على غير المعتاد، حيث كان من المفترض أن تقام في الكاميرون إلا أن الاتحاد الكاميروني تراجع عن رغبته في استضافة الحدث بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جدير بالذكر أن الترجي التونسي حقق لقب دوري أبطال أفريقيا خلال آخر نسختين بعد الفوز على الأهلي في نهائي نسخة (2018)، والوداد المغربي في نهائي نسخة (2019).