مباشر.. استعدادًا للدوري.. الزمالك 1-1 طلائع الجيش.. تعادل سريع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة للمباراة الودية التي تجمع فريقي الزمالك وطلائع الجيش استعدادًا لاستئناف مباريات دوري WE المصري.

ويتكون تشكيل الزمالك في المباراة من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر وأسامة فيصل.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

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تفاصيل المباراة:

فاجئ فريق طلائع الجيش الزمالك بالتسجيل في مرمى الفريق الأبيض بهدف سجله كريم طارق في الدقيقة السادسة من بداية المباراة.

وفي الدقيقة السابعة، رد الزمالك سريعًا بهدف التعادل عن طريق أحمد سيد "زيزو" بعد تمريرة مع مصطفى محمد لينفرد زيزو بالمرمى الأبيض ويسجل التعادل.

وفي الدقيقة 17، كاد عمار حمدي أن يسجل هدف التقدم لصالح طلائع الجيش بعد تمريرة من أحمد سمير لينفرد عمار بمرمى الزمالك لكن يسدد كرة بعيدة عن المرمى.

وكاد مصطفى محمد أن يسجل هدف الزمالك من رأسية رائعة حيث استقبل كرة عرضية في الدقيقة 22 عن طريق أحمد سيد "زيزو" لكن تمر الكرة بجوار القائم لتظل النتيجة (1-1).

ودخل محمد أشرف روقا لاعب طلائع الجيش بديلاً مع بداية الشوط الثاني، ولكن بعد مرور 6 دقائق فقط تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله القوي على أسامة فيصل لاعب الزمالك.

وتعرض أحمد سيد زيزو لشد عضلي في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، وطالب الخروج من ملعب المباراة، ودخل محمد عنتر بدلاً منه.