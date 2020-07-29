تقنية الفار تلغي ركلة جزاء في مباراة الزمالك وطلائع الجيش

ألغى حكم الفيديو "تقنية الفار" احتساب ركلة جزاء في مباراة الزمالك وطلائع الجيش الودية، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي سيعود رسميًا يوم 6 أغسطس المقبل.

وكان حكم اللقاء محمد معروف قد احتسب ركلة

جزاء لصالح فريق طلائع الجيش، بعد تدخل من طارق حامد، واعترض لاعبو الأبيض، واضطر الحكم للجوء إلى تقمية الفار لمشاهدة اللعبة مرة أخرى ثم عاد ليلغى قراره بركلة الجزاء.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع

الجيش، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتعد المباراة هي الودية الخامسة للفريق بعد أن خاض الزمالك أربعة وديات خلال المعسكر المغلق بمدينة برج العرب، حيث فاز على سموحة بخمسة أهداف لهدف، وخسر أمام بيراميدز بهدف نظيف، وفاز على وادي دجلة بأربعة أهداف نظيفة، وعلى طنطا بهدفين لهدف.