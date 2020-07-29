التعادل يحسم الشوط الأول من ودية الزمالك وطلائع الجيش

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بنادي الزمالك، مع نظيره طلائع الجيش والذي يجمع الفريقين حاليا باستاد الجيش ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي من جديد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وإسلام جابر وأحمد سيد "زيزو" وأسامة فيصل في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وانطلق الجيش مبكرا عن طريق أحمد سمير من الجانب الأيسر ومررها لتصل لكريم طارق داخل المنطقة في الدقيقة الخامسة يسددها قوية في الشباك معلنا تقدم الطلائع بهدف دون رد.

وجاء رد الزمالك سريعا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة بعد بينية رائعة من مصطفى محمد ليستقبلها زيزو داخل المنطقة خلف الدفاع ويسددها أرضية في الشباك معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

بعد البداية السريعة سيطر الزمالك على مجريات اللعب وانطلق فرجاني ساسي بكرة من

الجانب الأيمن وحصل على ركلة حرة سددها إسلام جابر لكنها ارتطمت بالحائط البشري في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وحاول الزمالك اللعب من جانبي الملعب عن طريق أسامة فيصل وزيزو فيما اعتمد الجيش على قوة فرانك ستيفن لكسب الكرات المشتركة بوسط الملعب وينطلق أحمد سمير ويمررها لعمار حمدي الذي انطلق بدفاع الزمالك وسددها لكنها تعلو العارضة في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

ويواصل الزمالك الضغط على دفاع الطلائع ويحصل زيزو على ركلة حرة من الجانب الأيسر يلعبها زيزو عرضية لكنها تمر بدون خطورة على مرمى الجيش بعدها يمر إسلام جابر من الدفاع ويحصل على ركلة حرة جديدة من الجانب الأيمن هذه المرة ويلعبها زيزو أيضا عرضية يحولها مصطفى محمد برأسية قوية لكنها تمر بجوار القائم بقليل في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

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وتستمر محاولات الزمالك السريعة وينطلق إسلام جابر في الجانب

الأيمن ويحصل على ركلة حرة تمر سريعة ويحولها حازم إمام عرضية لكنها تخرج لركنية في الدقيقة 27 من عمر المباراة مرت عرضية وحولها مصطفى محمد برأسية تعلو العارضة.

ويتوغل زيزو بكرة مرتدة سريعة في دفاعات الجيش ويمر في عمق المنطقة ليتعرض للإعاقة وركلة حرة وبطاقة صفراء لعمار حمدي في الدقيقة 31 من عمر المباراة ومعها يوقف الحكم المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل ومع استئناف اللعب تنفذ الركلة الحرة عرضية لكنها تمر بدون خطورة.

ويكثف الزمالك من هجماته خاصة من الجانب الأيمن عن طريق حازم إمام وإسلام جابر لكن دفاع الجيش يفسد الهجمات فيما اعتمد الجيش على محاولات أحمد سمير وعمار حمدي التي لم تشكل خطورة على المرمى.

ويفرض الزمالك سيطرته على اللعب وينوع الهجمات من جانبي الملعب لكن دفاع الجيش المحكم حال دون الخطورة على المرمى ويستقبل زيزو الكرة داخل المنطقة يسددها يسارية لكنها تعلو العارضة في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

وينطلق إسلام جابر في هجمة سريعة لكن دفاع الجيش يشتتها ويرد بهجمة تصل لأحمد سمير الذي حصل على ركلة حرة على حدود منطقة الزمالك تم تسديدها ضعيفة لم تشكل خطورة.

وتمر اللحظات الأخيرة من عمر الشوط دون خطورة من جانب الفريقين ليطلق الحكم محمد معروف صافرته معلنا نهاية الشوط بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.