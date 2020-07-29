فقرات تدريب بدنية واستشفائية للاعبي الأهلي

وقاد توماس بينيكل، مدرب الأحمال، لاعبي الفريق في مران اليوم بعدد من الفقرات البدنية والاستشفائية، تخللتها فقرة بدنية باستخدام الكرة،وفقرات جري حول الملعب وتدريبات بدنية أخرى.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباتهفي الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ثاني تجارب الأهلي الودية.
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