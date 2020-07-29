إتحاد اليد مطمئن لإنهاء الصالات الجديدة في الموعد المحدد

صرح المهندس حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها القاهرة خلال شهر يناير من العام المقبل أن الأمور والترتيبات تسير بشكل مطمئن وفقا لعمل الإنشاءات الضخمة الجارية حاليا ومنها ثلاث صالات جديدة تماما بالإضافة إليّ الصالة الكبري بإستاد القاهرة التي يجري فيها عملية الإحلال والتجديد وفقا لطلبات الإتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي .

وقال لبيب أن الخطة العامة للبطولة تنقسم لجزئين الأول عملية الإنشاءات الكبيرة لإستادات ضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة و الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر واستاد برج العرب وجميعها منشأت جديدة ستكون بنية أساسية ممتازة لكرة اليد بالأضافة إليّ تجديد الصالة الكبري باستاد القاهرة

والمسؤول عن تلك المهام إدارة الأشغال العسكرية للقوات المسلحة .

وأما الجزء الثاني من الإستعدادات للمونديال فهو الإجراءات اللوجيستية الموضوعة لخروج البطولة بشكل يليق بالمهمة التي وافقت مصر علي تحملها بتنظيم البطولة لدولة واحدة هي مصر بعد إسناد الإتحاد الدولي لدولتين هما ألمانيا والدانمارك لتنظيم النسخة الماضية من البطولة .

واختتم مدير المونديال تصريحاته بأن هناك لجنة للتفتيش عن الأعمال من الإتحاد الدولي ستزور مصر خلال شهر سبتمبر لمتابعة سير العمل ومطابقته للوائح الإتحاد الدولي .

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من جانبه أعرب مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد

والمشرع العام علي المنتخبات الوطنية عن إرتياحه لطريقة سير العمل في الإستعدادات الجارية في الصالات الجديدة التي ستقام عليها مباريات البطولة وكذلك ملاعب التدريب .

ووجه صفا شكره لجميع مؤسسات الدولة ومجلس الوزراء بعد توجيه الدكتور مصطفي مدبولي بسرعة صرف الموارد المالية اللازمة لإنهاء العمل من الإنشاءات الجديدة في التوقيت المناسب الذي حدده الإتحاد الدولي لكرة اليد وهو خلال شهر أكتوبر المقبل مشيرا إليّ أن هناك تفاؤل كبير في مجلس الإدارة بتقديم بطولة مشرفة تليق بسمعة مصر وثقة الإتحاد الدولي في إسناد مصر لتنظيم البطولة .

كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إجتماعه أمس قد شدد علي توفير الموارد المالية اللازمة لإنهاء جميع المنشئات الخاصة ببطولة العالم لكرة اليد وفقا للتكلفة التقديرية لموازنة البطولة وذلك في حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزير المالية محمد معيط.