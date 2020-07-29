اجتمع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران المسائي للفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص السويسري، رينيه فايلر، على الاجتماع باللاعبينلمدة ١٥ دقيقة قبل انطلاق المران المسائي، وذلك للحديث عن بعض السلبيات والإيجابيات التي حصدها الفريق من ودية الجونة أمس.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدمبالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ثاني تجارب الأهلي الودية، بعدما سبق وخاض الفريق مواجهة أمام سموحة فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يجتمع بلاعبي الأهلي قبل انطلاق المران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.