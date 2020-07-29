فايلر يجتمع بلاعبي الأهلي قبل انطلاق المران

اجتمع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران المسائي للفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص السويسري، رينيه فايلر، على الاجتماع باللاعبين

لمدة ١٥ دقيقة قبل انطلاق المران المسائي، وذلك للحديث عن بعض السلبيات والإيجابيات التي حصدها الفريق من ودية الجونة أمس.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم

بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ثاني تجارب الأهلي الودية، بعدما سبق وخاض الفريق مواجهة أمام سموحة فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.