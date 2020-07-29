زيزو يتعادل للزمالك أمام طلائع الجيش

نجح فريق الزمالك في تسجيل هدف التعادل أمام طلائع الجيش لتصبح النتيجة التعادل بهدف لكل فريق، في المواجهة الودية التي تجمعهما علي ملعب ستاد برج العرب استعداداً لاستئناف الدوري. تجمعهما علي ملعب ستاد برج العرب استعداداً لاستئناف الدوري. ونجح احمد سيد زيزو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثامنة بعد جملة تكتيكية رائعة مع مصطفي محمد. تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثامنة بعد جملة تكتيكية رائعة مع مصطفي محمد. وكان الزمالك قد حقق الفوز مساء أمس امام طنطا هدفين مقابل لا شئ .

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