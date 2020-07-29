مدير قطاع الناشئين بإنبي ينتقد اتحاد الكرة.. اعرف السبب

انتقد محمد اسماعيل مدير قطاع الناشئين بنادي انبي قرار اتحاد الكرة بتصعيد فرق 2006 لبطولات الجمهورية مشيرا الى وجود أربع فرق من انبي ببطولات الجمهورية وهم مواليد 1999 و2001 و2003 و2006.

وقال اسماعيل انه لايمنع في تصعيد فرق 2006 لبطولات الجمهورية لو كانت الظروف عادية حيث أن الفرق كلها تعيش ظروف إحترازية بسبب وباء كورونا، وكان مفترضا تأجيل هذا القرار الى الموسم بعد المقبل.

وارجع اسماعيل قرار الجبلاية لوجود تصفيات افريقية لمنتخب

الناشئين مواليد 2006 وهو ماجعل الإتحاد يضع هذه المرحلة في بطولات الجمهورية تحت 17 سنة لمساعدة الجهاز الفني لمنتخب الشباب الذى سيتم تشكيله قريبا لإختيار لاعبين تحت معيار منافسة قوي.

وكان اسماعيل قد أكد أن نادي انبي من الاندية القليلة في مصر التي تدفع بعدد كبير من الناشئين والصاعدين للفريق الأول نظرا لأن إنبي واحد من أفضل أندية

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مصر وأفريقيا في هذا القطاع.

وأضاف: نجحنا كنادِ في تحقيق طرفي المعادلة من حيث تفريخ لاعبين للفريق الاول بدلا من الشراء خاصة ان مهمة الفريق الاول التواجد في المربع الذهبي او مثلث المقدمة.

والهدف الثاني الإستثمار الجيد في اللاعبين من خلال قاعدة جيدة من الناشئين يتم بيعهم للأندية سواء في الدوري الممتاز أو في القسم الثاني.

وقال اسماعيل : قطاع الناشئين اقيم على طرق علمية بعيدا عن المجاملات حيث ان معيار الإختيار الموهبة والمهارة مع وجود مجموعة من المدربين المؤهلين فنيا ونفسيا وطبيا والقادرين على تأهيل هذه المواهب والوصول بها لأعلي مستوى.