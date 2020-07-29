طلائع الجيش يتقدم علي الزمالك بالهدف الأول

نجح فريق طلائع الجيش في تسجيل هدف التقدم مام الزمالك في المباراة الودية التي تجمعهما علي ملعب برج العرب إستعداداً لإستئناف مسابقة الدوري الممتاز. تجمعهما علي ملعب برج العرب إستعداداً لإستئناف مسابقة الدوري الممتاز. وسجل كريم طارق الهدف الأول للطلائع في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول مستغلاً التمركز السئ لمدافعي الزمالك.

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