قال المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن ماتردد عن إلزام احمد الشناوي حارس بيراميدز برد مبلغ ٨ ملايين جنيه للزمالك بجانب الفوائد الخاصة بالمبلغ غير صحيح. برد مبلغ ٨ ملايين جنيه للزمالك بجانب الفوائد الخاصة بالمبلغ غير صحيح. وتابع الشوربجي أن الشناوي وقعت عليه عقوبة من جانب اتحاد الكرة وقد يتم تخفيفها أو استمرارها بعدما تظلم الحارس الدولي رسميا ضد القرار.

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كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يرد .. هل يعيد الشناوي ٨ ملايين جنيه للزمالك بالفوائد ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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