بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تحضيرات عودة الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الزمالك وطلائع الجيش” الودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

تُنقل مباراة “الزمالك وطلائع الجيش” على قناة القناة الرسمية لنادي الزمالك، كما تُنقل على قناة أون تايم سبورت.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب الجيش ببرج العرب.

وتعتبر هذه المباراة هي الخامسة لفريق “الزمالك”، حيث واجه سموحة يوم 19 يوليو وحقق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي يوم 23 يوليو واجه الفارس الأبيض نظيره “بيراميدز” على ملعب برج العرب، وخسر بهدف نظيف، كما لعب امام “وادي دجلة” يوم 26 يوليو وفاز عليه برباعية نظيفة، وانتصر أمس على فريق “طنطا” بهدفين مقابل هدف وحيد.

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الزمالك 1-1 طلائع الجيش

????️ستاد الجيش ببرج العرب

????مباراة ودية

⌚جارية الآن – الشوط الثاني

تفاصيل المباراة

1″???? بداية المباراة..

“6⚽ جول – طلائع الجيش – كريم طارق.

قصة الهدف: محمد ناصف يرسل عرضية داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، فشل دفاع الزمالك في التعامل معها لتصل في الاخير لكريم طاريق الذي سددها في شباك محمد أبو جبل.

“7⚽ جول – الزمالك – أحمد سيد زيزو.

قصة الهدف: ثنائية رائعة بين مصطفى محمد وزيزو، وضعت الاخير في مواجهة المرمى ليسجل هدف التعادل سريعًا.

“23???? بطاقة صفراء على لاعب طلائع الجيش كريم طارق بعد تدخل قوي على إسلام طارق.

“31????بطاقة صفراء على لاعب الطلائع عمار حمدي بعد اعاقة واضحة لجناح الزمالك زيزو.

“45 نهاية الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

“45???? بداية الشوط الثاني..

“48????بطاقة صفراء على مدافع الزمالك محمود علاء.

“52????لاعب طلائع الجيش محمد أشرف روقا يتلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف على أسامة فيصل.

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