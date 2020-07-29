جماهير الهلال تسخر من إعلامي نصراوي!

وجهت جماهير نادي الهلال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات حادة إلى الإعلامي النصراوي، عبدالعزيز المريسل، بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد من خلالها أن الاتحاد السعودي معني بإنهاء مشكلة المحترف البرازيلي مايكون بيريرا، حتى لو سيتكفل هو بالصفقة مع نادي النصر.

وقال المريسل في تصريحاته عبر برنامج “الحصاد الرياضي” “ما المشكلة من تكفله بالصفقة، خاصة بعد تصريحات مسئولين سابقين أن جوميز مهاجم الهلال تسلم مبالغ ضخمة جدا تساوي رواتب 11 لاعبا في الفريق”.

وأضاف “الهلال استفاد من الدعم في الأعوام الماضية، عكس النصر الذي أعلن رئيسه السابق سعود آل سويلم، أن ناديه كان أقل الأندية الأربعة حصولا على الدعم”.

واستغربت جماهير الهلال من إقحام النادي في مشكلة لاعب النصر، مايكون، الذي عاد إلى غلطة سراي بعد فشل المفاوضات من أجل تمديد إعارته أو شراء عقده.

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وأكد عشاق الزعيم أن الإعلام النصراوي يحاول دائمًا تزييف الحقائق، موضحين أن الهلال ليس له علاقة بفشل مفاوضات النصر من أجل استمرار مايكون، وأن ما يحدث مجرد مقدمة لما يمكن أن يحدث في حالة خسارة الفريق النصراوي مواجهة الديربي المقبلة أمام المتصدر.

وينتظر الجميع مواجهة الهلال والنصر يوم 5 أغسطس المقبل، في الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين، والذي توقف منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر، علمًا بأن المسابقة يتبقى على نهايتها 8 جولات.

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