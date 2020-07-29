الحد الأعلى من مقاعد دوري أبطال آسيا يذهب إلى الفرق السعودية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تخصيص 3 مقاعد مباشرة إلى جانب مقعد ملحق للأندية السعودية في دوري أبطال آسيا، لتستحوذ الفرق السعودية رسميًا على الحد الأعلى من المقاعد في دوري أبطال آسيا للنسختين المقبلتين 2021 و2022.

وأوضح اتحاد الكرة الآسيوي عبر بيانًا صحفيًا “طبقًا لتقييم الاتحاد الآسيوي فإن الدولتين الأعلى في التصنيف في قسمي (الغرب والشرق) تحصلان على الحد الأعلى، ويعتمد هذا التقييم على نتائج الفرق في البطولة خلال الأربع سنوات الماضية”.

وكانت الفرق السعودية قد ظهرت بشكل رائع في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، حيث وصلت أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى دور الـ 16 وواصل الاتحاد والنصر والهلال إلى ربع النهائي، فيما تمكن الهلال من تحقيق اللقب.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للأندية وقطاع كرة القدم بشكل عام، والجهود التي بذلت من قبل الأندية السعودية والأداء الفني المميز والذي أتى ثماره بتحقيق العديد من الإنجازات للكرة السعودية على كافة المستويات.

وحرص على توجيه الشكر إلى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على جهوده ومتابعته من أجل الارتقاء بالرياضة السعودية، متمنيًا أن تواصل أندية السعودية تمثيل الوطن بصورة مشرفة في كافة المحافل.

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