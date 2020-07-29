بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والدرعية الودية قبل عودة الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “النصر والدرعية” ضمن استعدادات العالمي لاستئناف الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والذي من المقرر عودته يوم 4 أغسطس القادم.

لم تعلن اي قناة بعد، بث مباراة “النصر والدرعية”، ولكن سوف نكون معكم لحظة بلحظة لوصف احداث المباراة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت جرينتش، على “استاد الأمير عبدالرحمن بن سعود” بنادي النصر.

يواجه فريق “النصر” نظيره الدرعية في اخر مبارياته الودية قبل مواجهة الهلال في ديربي الرياض يوم الأربعاء 8 أغسطس القادم.

وخاض العالمي 4 مباريات ودية بخلاف مباراة اليوم، حيث واجه فريق “الأنوار” يوم 13 يوليو وأكتسحه بعشرة أهداف مقابل هدف واحد، كما انتصر على نادي “الشعلة” بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت يوم 16 يوليو، وخسر النصر اخر مباراتين امام كل من “الفتح” بنتيجة 3/1، والرائد بنتيجة 3/2.

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ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر “الهلال”، وبفارق 6 نقاط ايضًا عن “الوحدة” الذي يحتل المركز الثالث.

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النصر 0-0 الدرعية

????️ استاد الأمير عبدالرحمن بن سعود (النصر)

????مباراة ودية

⌚جارية الآن – الشوط الأول

بث مباشر النصر والدرعية “أهم الأحداث”

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة النصر والدرعية الغير مذاعة تلفزيونيًا، ولكن سنكون معكم لنقل أهم احداث المباراة.

“1???? بداية المباراة..

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