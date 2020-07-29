علي معلول يتدخل لإنهاء أزمة الأهلي والصفاقسي ويدفع الـ100 ألف دولار

تدخل ظهير أيسر الأهلي “علي معلول” من أجل إنهاء أزمة ناديه السابق الصفاقسي التونسي مع إدارة القلعة الحمراء، بسبب مستحقات النيجيري جونيور أجايى.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد قامت بتحويل مبلغ 125 ألف دولار، بالخطأ، ضمن مستحقات صفقة النيجيري جونيور أجايي الذي انضم للأهلي في صيف 2016.

ونجح مسئولو الأهلي في إثبات أحقيتهم بعودة المبالغ مرة آخرى إلى خزينة النادي، ولكن إدارة الصفاقسي التونسي لم تقم سوى بتحويل 25 ألف دولار، بينما يرفض إعادة الـ100 ألف دولار المتبقية حتى الآن.

وكشفت تقارير صحفية تونسية، أن معلول تدخل للصلح بين الأهلي وإدارة الصفاقسي، بناء على طلب جماهير ناديه السابق والتي طالبته بضرورة حل القضية، خاصة أن الفريق التونسي بات مهددًا بالمنع من الانتدابات والمشاركات الأفريقية.

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وأكدت صحيفة “المغرب” التونسية، أن معلول سيتكفل بدفع 100 ألف دولار للأهلي من قيمة مستحقاته المالية، من أجل إنهاء أزمة الصفاقسي التونسي، بعد حصول النادي القاهري مؤخرا على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لصالحه، وكذلك لجأ إلى الاتحاد الأفريقي “كاف” من أجل منع الصفاقسي من المشاركة في بطولات أفريقيا.

وكان معلول قد انضم للنادي الأهلي في صيف 2016 أيضا وهو نفس الميركاتو الصيفي الذي شهد انضمام جونيور أجايي للقلعة الحمراء، حيث انضم الظهير التونسي مقابل 700 ألف دولار، وكانت من بين أنجح الصفقات في السنوات الماضية.

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