الأهلي يدفع مليون و160 ألف جنيه قيمة رعاية حسين الشحات

تسلم مجلس إدارة نادي الشرقية للدخان، مبلغ مليون و 160 ألف جنيه، من النادي الأهلي، قيمة حقوق الرعاية الخاصة باللاعب “حسين الشحات”.

وحضر مندوب من نادي الشرقية للدخان “أحد أندية الدرجة الثانية” إلى مقر الأهلي بالجزيرة، اليوم الأربعاء، وعقد جلسة مع مسئولي النادي الأهلي.

وقامت الإدارة المالية، بصرف قيمة مستحقات رعاية “حسين الشحات” بشيكات مقبولة الدفع تقدر بنحو مليون و 160 ألف جنيه.

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وبدأ حسين الشحات مسيرته مع نادي الشرقية للدخان، ثم انضم إلى صفوف مصر المقاصة، ومنه إلى العين الإماراتي، ثم انتقل لصفوف الأهلي في يناير 2019 في صفقة تكلفت قيمتها 5 مليون دولار.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، قد قرر خلال الاجتماع السابق صرف قيمة الرعاية الخاصة بنادي الشرقية للدخان، في إطار حرص الإدارة على العلاقات الطيبة، وتنفيذ تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

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