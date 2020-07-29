أفضل 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي المُنتهي

انتهت منافسات الدوري الإنجليزي بتتويج ليفربول باللقب لأول مرة منذ 30 عاماً، بعد موسم طويل تخلله فترة توقف دامت 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وعلى مدار الموسم الطويل، برز العديد من اللاعبين من خلال أدائهم المميز، وساهموا في تحقيق نتائج قوية لفرقهم.



موقع WhoScored المتخصص في الإحصاءات الرياضية، اختار أفضل 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي المنتهي، مستعيناً بالأرقام والإحصائيات، حيث منح كلاً منهم تقييماً خاصاً به من 10.





1- هاري كين (7.33)

رغم معاناته من الإصابة، فإن كين أثبت أنه لا يزال هدافاً من الطراز الرفيع أمام مرمى الخصوم، بدليل إحرازه 5 أهداف في آخر 3 مباريات لتوتنهام، الأمر الذي أسهم في وصول الفريق للدوري الأوروبي، لتكون محصلة الهداف الإنجليزي 18 هدفاً هذا الموسم في الدوري من 29 مباراة، مع تقديمه تمريرتين حاسمتين.





2- جيمس ماديسون (7.34)

هو أحد أفضل المواهب الإنجليزية هذا الموسم، بعدما قدّم مستويات رائعة برفقة ليستر سيتي، ليؤكد ماديسون (23 عاماً) بما لا يدع مجالاً للشك أنه قادر على التطور بشكل أفضل موسماً تلو آخر، إذ سجل مع "الثعالب" 6 أهداف في المسابقة، وصنع 3 أهداف أخرى خلال 31 مباراة.





3- رحيم سترلينغ (7.35)

قدّم النجم الإنجليزي أحد أفضل مواسمه في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل 20 هدفاً وصنع هدفاً واحداً خلال 33 مباراة لعبها مع مانشستر سيتي، لكن ذلك لم يكن كافياً لحفاظ فريقه على لقب الدوري الذي ناله في الموسمين السابقين.





4- ماركوس راشفورد (7.35)

منذ تولي المدرب أولي غونار سولشاير مسؤولية المدير الفني في مانشستر يونايتد، يمكننا القول إن راشفورد كان أحد أكثر اللاعبين تطوراً في المستوى، حيث ظهر النجم الإنجليزي (22 عاماً) بشكل مميز هذا الموسم، مسجلاً 17 هدفاً، مع تقديم 7 تمريرات حاسمة، خلال 31 مباراة، ليتخلص من لعب الدور الثاني في خط الهجوم، بعد بيع روميلو لوكاكو الصيف الماضي لإنتر ميلان.





5- محمد صلاح (7.40)

رغم أنه أصيب بخيبة أمل كبيرة لعدم إحرازه جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة توالياً في الدوري الإنجليزي، فإن النجم المصري أسهم بقوة في حصول ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ ثلاثة عقود، بفضل إحرازه 19 هدفاً، ومساهمته في 10 أهداف أخرى خلال 34 مباراة.





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6- ساديو ماني (7.45)

اعتبر التقييم النجم السنغالي أفضل لاعب في صفوف ليفربول هذا الموسم، رغم أن أرقامه أقل من صلاح، حيث سجل 18 هدفاً وقدّم 7 تمريرات حاسمة، خلال 35 مباراة، ولا يمكن لأحد إنكار دوره الكبير في تربع "الريدز" على عرش "البريميرليغ".





7- رياض محرز (7.47)

رغم أن اللاعب الجزائري لم يبدأ سوى 21 مباراة بشكل أساسي هذا الموسم، فإن أرقامه داخل الملعب برفقة مانشستر سيتي تجعله أحد أفضل لاعبي المسابقة، بعدما سجل 11 هدفاً، وصنع 9 أهداف أخرى في إجمالي 33 مباراة ظهر فيها بـ"البريميرليغ"، الأمر الذي يجعل مدربه بيب غوارديولا مطالباً بمنحه فرصة أكبر في الموسم القادم.





8- أداما تراوري (7.49)

بعد مستواه الرائع برفقة وولفرهامبتون، أصبح الجناح السريع تراوري على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بفضل تسجيله 4 أهداف، وصناعته 9 أهداف خلال 37 مباراة، ليؤكد تطور مستواه، بعد تجارب غير ناجحة في برشلونة وأستون فيلا وميدلزبرة.





9- ريكاردو بيريرا (7.50)

كان البرتغالي لاعباً مميزاً على الصعيدين الدفاعي والهجومي في تشكيلة ليستر سيتي قبل أن يتعرض للإصابة، إذ أسهم في وجود "الثعالب" منافساً رئيسياً ضمن الأندية الكبار، بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفين خلال 28 مباراة.





10- كيفين دي بروين (7.97)

ربما لن يتفاجأ أحد بأن النجم البلجيكي هو أفضل لاعب في المسابقة بحسب التقييمات هذا الموسم، لا سيما بعدما عادل رقم الفرنسي تييري هنري بصناعته لـ20 هدفاً، ناهيك عن تسجيله 13 هدفاً برفقة مانشستر سيتي خلال 35 مباراة، علماً بأن أرقامه الإجمالية لم يحققها أي لاعب خط وسط منذ أن ساهم فرانك لامبارد في 36 هدفاً لتشيلسي خلال موسم 2009-2010 بعد إحرازه 22 هدفاً، وتقديمه 14 تمريرة حاسمة.