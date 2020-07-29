اخبار الرياضه

أفضل 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي المُنتهي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

انتهت منافسات بتتويج باللقب لأول مرة منذ 30 عاماً، بعد موسم طويل تخلله فترة توقف دامت 3 أشهر بسبب تفشي .
 
وعلى مدار الموسم الطويل، برز العديد من اللاعبين من خلال أدائهم المميز، وساهموا في تحقيق نتائج قوية لفرقهم.
 
موقع WhoScored المتخصص في الإحصاءات ، اختار أفضل 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي المنتهي، مستعيناً بالأرقام والإحصائيات، حيث منح كلاً منهم تقييماً خاصاً به من 10.
 
FilGoal | أخبار | هاري كين: تخلي أرسنال عني هو أفضل شيء في حياتي

1- هاري كين (7.33)

رغم معاناته من الإصابة، فإن كين أثبت أنه لا يزال هدافاً من الطراز الرفيع أمام مرمى الخصوم، بدليل إحرازه 5 أهداف في آخر 3 مباريات لتوتنهام، الأمر الذي أسهم في وصول الفريق للدوري الأوروبي، لتكون محصلة الهداف الإنجليزي 18 هدفاً هذا الموسم في الدوري من 29 مباراة، مع تقديمه تمريرتين حاسمتين.
 
يونايتد يضحي بمنقذ إنجلترا من أجل نجم ليستر

2- جيمس ماديسون (7.34)

هو أحد أفضل المواهب الإنجليزية هذا الموسم، بعدما قدّم مستويات رائعة برفقة ليستر سيتي، ليؤكد ماديسون (23 عاماً) بما لا يدع مجالاً للشك أنه قادر على التطور بشكل أفضل موسماً تلو آخر، إذ سجل مع "الثعالب" 6 أهداف في المسابقة، وصنع 3 أهداف أخرى خلال 31 مباراة.
 
يونايتد يهدد ريال مدريد في صفقة ستيرلينغ

3- رحيم سترلينغ (7.35)

قدّم النجم الإنجليزي أحد أفضل مواسمه في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل 20 هدفاً وصنع هدفاً واحداً خلال 33 مباراة لعبها مع مانشستر سيتي، لكن ذلك لم يكن كافياً لحفاظ فريقه على لقب الدوري الذي ناله في الموسمين السابقين.
 
ماركوس راشفورد - كايروستيديوم

4- ماركوس راشفورد (7.35)

منذ تولي المدرب أولي غونار سولشاير مسؤولية المدير الفني في مانشستر يونايتد، يمكننا القول إن راشفورد كان أحد أكثر اللاعبين تطوراً في المستوى، حيث ظهر النجم الإنجليزي (22 عاماً) بشكل مميز هذا الموسم، مسجلاً 17 هدفاً، مع تقديم 7 تمريرات حاسمة، خلال 31 مباراة، ليتخلص من لعب الدور الثاني في خط الهجوم، بعد بيع روميلو لوكاكو الصيف الماضي لإنتر ميلان.
 
كابتن إيطاليا يحرج “سكاي سبورتس” برأيه في محمد صلاح - رياضة ...

5- محمد صلاح (7.40)

رغم أنه أصيب بخيبة أمل كبيرة لعدم إحرازه جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة توالياً في الدوري الإنجليزي، فإن النجم المصري أسهم بقوة في حصول ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ ثلاثة عقود، بفضل إحرازه 19 هدفاً، ومساهمته في 10 أهداف أخرى خلال 34 مباراة.
 
ساديو ماني.. تطور لا يتوقف مع ليفربول

Advertisements

6- ساديو ماني (7.45)

اعتبر التقييم النجم السنغالي أفضل لاعب في صفوف ليفربول هذا الموسم، رغم أن أرقامه أقل من صلاح، حيث سجل 18 هدفاً وقدّم 7 تمريرات حاسمة، خلال 35 مباراة، ولا يمكن لأحد إنكار دوره الكبير في تربع "الريدز" على عرش "البريميرليغ".
 
محرز ينافس علي جائزة أفضل لاعب في فريق مانشستر سيتي هذا الموسم ...

7- رياض محرز (7.47)

رغم أن اللاعب الجزائري لم يبدأ سوى 21 مباراة بشكل أساسي هذا الموسم، فإن أرقامه داخل الملعب برفقة مانشستر سيتي تجعله أحد أفضل لاعبي المسابقة، بعدما سجل 11 هدفاً، وصنع 9 أهداف أخرى في إجمالي 33 مباراة ظهر فيها بـ"البريميرليغ"، الأمر الذي يجعل مدربه بيب غوارديولا مطالباً بمنحه فرصة أكبر في الموسم القادم.
 
يوفنتوس ومانشستر سيتي يسبقان برشلونة في التعاقد مع أداما تراوري

8- أداما تراوري (7.49)

بعد مستواه الرائع برفقة وولفرهامبتون، أصبح الجناح السريع تراوري على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بفضل تسجيله 4 أهداف، وصناعته 9 أهداف خلال 37 مباراة، ليؤكد تطور مستواه، بعد تجارب غير ناجحة في وأستون فيلا وميدلزبرة.
 
ريكاردو بيريرا يقترب من الانضمام إلى برشلونة | صوت الدار

9- ريكاردو بيريرا (7.50)

كان البرتغالي لاعباً مميزاً على الصعيدين الدفاعي والهجومي في تشكيلة ليستر سيتي قبل أن يتعرض للإصابة، إذ أسهم في وجود "الثعالب" منافساً رئيسياً ضمن الأندية الكبار، بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفين خلال 28 مباراة.
 
الكرة الذهبية (10) - كيفن دي بروين اللاعب القادم لتحطيم أسطورة ...

10- كيفين دي بروين (7.97)

ربما لن يتفاجأ أحد بأن النجم البلجيكي هو أفضل لاعب في المسابقة بحسب التقييمات هذا الموسم، لا سيما بعدما عادل رقم الفرنسي تييري هنري بصناعته لـ20 هدفاً، ناهيك عن تسجيله 13 هدفاً برفقة مانشستر سيتي خلال 35 مباراة، علماً بأن أرقامه الإجمالية لم يحققها أي لاعب خط وسط منذ أن ساهم فرانك لامبارد في 36 هدفاً لتشيلسي خلال موسم 2009-2010 بعد إحرازه 22 هدفاً، وتقديمه 14 تمريرة حاسمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أفضل 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي المُنتهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا