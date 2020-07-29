رياضة | آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع بيراميدز لضم دونجا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع بيراميدز لضم دونجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي مسؤولي نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، إلى التعاقد مع نبيل عماد دونجا، لاعب خط وسط بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن جانبه، تقدم مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بعرض رسمي لمسؤولي بيراميدز من أجل ضم دونجا خلال الفترة المقبلة.

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وكانت إدارة بيراميدز قد رفضت في وقت سابق الدخول في مفاوضات مع أي فريق لضم دونجا، لحين الانتهاء من منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويتمثل العرض الذي قدمه نادي الزمالك إلى بيراميدز، الحصول على 10 ملايين جنيه "كاش"، إضافةً إلى تقسيط 10 ملايين أخرى، والحصول على لاعب من القلعة البيضاء على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ولعب دونجا هذا الموسم مع بيراميدز خلال 24 مباراة، منهم 14 مباراة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، و9 لقاءات في دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى لقاء وحيد في بطولة كأس مصر.