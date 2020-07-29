رياضة | ساحر ميلان.. ماذا قدم هاكان تشالهان أوغلو مع الروسونيري هذا الموسم؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ساحر ميلان.. ماذا قدم هاكان تشالهان أوغلو مع الروسونيري هذا الموسم؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب نادي إيه سي ميلان من تجديد عقد صانع ألعابه التركي هاكان تشالهان أوغلو، والذي ينتهي في 30 يونيو 2021.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن نادي إيه سي ميلان عرض على هاكان أوغلو تمديد عقده مع الفريق حتي 2024، مقابل راتب سنوي 3.5 مليون يورو، واقترب الطرفين من الوصول إلي اتفاق نهائي لبقاء اللاعب داخل قلعة الروسونيري.

أرقام هاكان أوغلو مع نادي إيه سي ميلان:

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انضم "هاكان" إلي نادي ميلان الإيطالي في صيف 2017 قادمًا من نادي باير ليفركوزون الألماني في صفقة كلفت خزينة الروسونيري أكثر من 23 مليون يورو.

خاض "أوغلو" 127 مباراة مع ميلان في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 9510 دقيقة لعب، وسجل 22 هدفًا وصنع 35 هدفًا، وحصل على 17 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

ويعد اللاعب التركي من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق الإيطالي، وشارك في 36 مباراة مع بطل إيطاليا بالموسم الحالي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2804 دقيقة، وسجل 10 أهداف، وصنع 8 أهداف.

وساهم أوغلو رفقة زملائه في احتلال فريق إيه سي ميلان المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 60 نقطة قبل جولتين على نهاية المسابقة، كما خرج فريقه من نصف نهائي كأس إيطاليا على يد يوفنتوس.