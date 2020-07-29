رياضة | ماروتا يعلق على إمكانية تعاقد إنتر ميلان مع ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ماروتا يعلق على إمكانية تعاقد إنتر ميلان مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان الإيطالي أنه لا يوجد أي فريق إيطالي قادر على تحمل تكاليف صفقة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني.

وقال ماروتا في تصريحات لوسائل الإعلام:" وضع صورة ميسي على كاتدرائية ميلانو؟ بالتأكيد ليست فكرتي، أتذكر كرة القدم في الماضي حيث كانت هناك مثل هذه المواقف، نحن نتحدث عن أيقونة وجميع الأندية ترغب بضمه".

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وعن ميسي, قال ماروتا:" نحن في المركز الرابع وهو ليس بالشيء المفضل، علينا أن نفكر في حقوق التلفزيون ونقيم جوهر العرض، النجوم يرفعون العلامة التجارية للنادي وسنكون في نقطة جيدة إذا عاد النجوم إلى إيطاليا".

وأضاف:" لا يمكن لأي نادي إيطالي أن يتحمل تكاليف صفقة ميسي دون أن يساهم ملاك النادي بشكل كبير، علينا العمل للإنتقال والعودة إلى ما كنا عليه قبل 20 عاماً، مع الأبطال الذين يأتون إلى هنا ولا يهربون".

واختتم ماروتا تصريحاته قائلًا:" دعونا لا ننسى أن هناك قانون اللعب النظيف يجب احترامه، هذا العام هو عام غير عادي بسبب كورونا وهذا خلق مرونة تقييم معينة لكن القواعد الصارمة ستعود، بالكاد يمكن لشركة إيطالية إجراء صفقة مثل ميسي".