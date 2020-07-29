رياضة | ميدو يكشف الفارق بين معاملته للحكام مع الزمالك والأندية الأخرى

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو يكشف الفارق بين معاملته للحكام مع الزمالك والأندية الأخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أحمد حسام ميدو مدرب المقاصة السابق، الفارق بين معاملته من قبل الحكام في الدوري المصري، أثناء تدريبه للزمالك والفرق الأخرى.

وقال ميدو في برنامجه "أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة النهار، "عندما كنت مدربا في الدوري الممتاز في مباراة ما بقول للحكم عبارة عادية جداً بمنتهي الاحترام، وجدته يرفع الكارت الأحمر في وجهي".

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وتابع، "قولت له لو أنا بدرب الزمالك دلوقتي كنت تقدر تعمل كده؟ لقيته بيلف وشه وطلع مشي".

يشار إلى أن الدوري المصري الممتاز سيعود يوم السادس من شهر أغسطس المقبل، بعدما توقف طيلة الشهور الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.