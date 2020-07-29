رياضة | تقنية الفيديو تظهر في ودية الزمالك و الجيش

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تقنية الفيديو تظهر في ودية الزمالك و الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره طلائع الجيش وديا تطبيق تقنية الفيديو "var" ، استعدادا لاستئناف الموسم الكروي الحالي.

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ويواجه الزمالك نظيره الجيش في تمام الساعة السادسة مساء اليوم على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، ضمن المواجهات الودية استعدادا لمسابقة الدوري المصري الممتاز وبطولة دوري ابطال افريقيا.

ويقود المباراة تحكيميا محمد معروف ويساعده كلا من عمر فتحي، وعدي عيد ، ومحمد فاروق حكم رابع، ويتولى نادر قمر الدولة حكما لتقنية الفار وعاطف حسين مساعد الحكم.