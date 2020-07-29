رياضة | ربيع ياسين يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادا لتصفيات إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ربيع ياسين يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادا لتصفيات إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب عن قائمة اللاعبين الذي سينضموا إستعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى موريتانيا عام 2021. وسيكون المعسكر فى الملعب الفرعي لإستاد القاهرة وستبدأ تصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى موريتانيا عام 2021 نوفمبر المقبل. Advertisements وضمت قائمة منتخب مصر للشباب 17 لاعبًا، وهم: حمزة علاء عبد الله(الأهلي)، محمد محمد المغربي (الأهلي)، أحمد أشرف (الأهلي)، محمد أشرف (الأهلي)، محمد نبيل شكري (الأهلي)، السيد محمد عطية (الزمالك)، محمد القومي (طنطا)، محمد احمد السيد (المقاولون العرب)، سيف الدين علي (اف سي مصر)، محمود جهاد أحمد (النجوم)، محمود صابر عبد المحسن (النجوم)، كريم جمال (مصر المقاصة)، علاء ياسر محمد (الإسماعيلي)، زياد فرج (المصري)، محمود صابر عبد المحسن (المستقبل)، صلاح الدين رضا مصطفى(أودينيزي).، ريتشارد رضا مصطفي(أودينيزي).

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