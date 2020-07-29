رياضة | ليس موليكا أو المحمدي.. فرص الأهلي تتلاشى في ضم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس موليكا أو المحمدي.. فرص الأهلي تتلاشى في ضم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باتت فرص النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، صعبة للغاية في الحصول على صفقة الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب النادي الأهلي، في الحصول على صفقة رمضان صبحي نجم الفريق المعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بصفة نهائية.

وأكدت تقارير صحفية، أن هيدرسفيلد رفض كل العروض المقدمة من المارد الأحمر للتوقيع مع اللاعب بصفة نهائية، بالإضافة إلى رفضه فكرة الإعارة مجددًا.

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وكان النادي الأهلي، تقدم بعرض أخير وصل إلى 3 ملايين جنيه إسترليني، من أجل إنهاء الصفقة لصالحه بشكل رسمي، بعدما تم رفع العرض من 2.5 مليون إسترليني لتقريب وجهات النظر.

ورفض الفريق الأنجليزي، عرض القلعة الحمراء وتمسك بالحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني، أو إستعادة اللاعب مرة أخرى.

وتلقى اللاعب عدة عروض خارجية في الفترة الأخيرة، أبرزها من أودينيزي الإيطالي والذي طالب بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.