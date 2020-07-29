رياضة | نجم أستون فيلا يثير الشكوك حول مستقبله مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم أستون فيلا يثير الشكوك حول مستقبله مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي، الشكوك حول مستقبله رفقة الفريق، بعد أن ضمن النادي البقاء ضمن صفوف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان نادي أستون فيلا قد تعادل بهدف لهدف مع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، ليضمن بقائه في الدوري الإنجليزي، ويذهب نادي واتفورد بدلاً منه للدرجة الأدنى.

وقام نجم الفيلانز جاك جريليش، بعمل إعجاب على صورة مدافع مانشستر يونايتد هاري ماجواير، والتي نشرها عبر حسابه بموقع إنستجرام، أثناء احتفال فريقه بالتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

يذكر أن جريليش أحد أهم أهداف مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية، بالإضاقة لاهتمام من الغريم مانشستر سيتي.