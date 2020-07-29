رياضة | مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك في ودية طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك في ودية طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك تشكيل الأبيض لمواجهة نظيره طلائع الجيش في المباراة الودية التي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، استعدادا لاستئناف الموسم الكروي الحالي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد ابو جبل

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خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد، أسامة فيصل.

وكان الزمالك قد فاز بالأمس على طنطا وديا بهدفين مقابل هدف، وتعد مباراة الليلة الأخيرة للفارس الأبيض قبل استئناف مباريات الدوري.